Президент России Владимир Путин поручил подготовить новую прямую линию. Прошлая состоялась в декабре 2024 года. С 2023-го прямая линия и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате.





По словам президента, формат прямой линии дает возможность не только получить живую обратную связь с людьми, но и помогает выявлять наиболее острые проблемы, которые актуальны на данный момент.





В декабре 2024 года Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан четыре с половиной часа. На прямую линию поступило более двух миллионов вопросов.





Среди тем последней прямой линии были переговоры с Украиной, ситуация с YouTube и борьба с мошенниками. Здесь мы собрали другие главные заявления Путина.