Путин поручил подготовить новую прямую линию
Глава государства подчеркнул, что такой формат помогает выявлять наиболее острые проблемы
Путин поручил подготовить новую прямую линию

Глава государства подчеркнул, что такой формат помогает выявлять наиболее острые проблемы

Президент России Владимир Путин поручил подготовить новую прямую линию. Прошлая состоялась в декабре 2024 года. С 2023-го прямая линия и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате. 


По словам президента, формат прямой линии дает возможность не только получить живую обратную связь с людьми, но и помогает выявлять наиболее острые проблемы, которые актуальны на данный момент. 


В декабре 2024 года Путин отвечал на вопросы журналистов и граждан четыре с половиной часа. На прямую линию поступило более двух миллионов вопросов. 


Среди тем последней прямой линии были переговоры с Украиной, ситуация с YouTube и борьба с мошенниками. Здесь мы собрали другие главные заявления Путина. 

