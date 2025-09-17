Новости
Москва поделится с регионами опытом управления городским хозяйством
Всероссийский форум развития ЖКХ проходит с 17 по 20 сентября undefined
Комплекс городского хозяйства Москвы поделится с регионами опытом эффективного управления городским хозяйством и представит инновационные решения в этой сфере, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 


Он рассказал, что по поручению градоначальника и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 17-20 сентября столица примет делегатов Всероссийского форума развития ЖКХ. 


На мероприятия приедут руководители профильных региональных ведомств и организаций, эксперты, представители органов власти. В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные организации капремонта многоквартирных домов, совершенствованию системы управления жилищным фондом, обеспечению его качественными ресурсами. 


Заммэра рассказал, что комплекс городского хозяйства Москвы поделится с коллегами новыми решениями в управлении городским хозяйством, содержании жилых домов и формировании комфортной городской среды. 


Кроме того, участники форума смогут посетить ряд объектов и предприятий. Также они ознакомятся с крупными проектами по благоустройству, которые реализуются в столице, рассказал Бирюков.

