Москва поделится с регионами опытом управления городским хозяйством

Комплекс городского хозяйства Москвы поделится с регионами опытом эффективного управления городским хозяйством и представит инновационные решения в этой сфере, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.





Он рассказал, что по поручению градоначальника и при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 17-20 сентября столица примет делегатов Всероссийского форума развития ЖКХ.





На мероприятия приедут руководители профильных региональных ведомств и организаций, эксперты, представители органов власти. В рамках форума пройдут круглые столы, посвященные организации капремонта многоквартирных домов, совершенствованию системы управления жилищным фондом, обеспечению его качественными ресурсами.





Заммэра рассказал, что комплекс городского хозяйства Москвы поделится с коллегами новыми решениями в управлении городским хозяйством, содержании жилых домов и формировании комфортной городской среды.





Кроме того, участники форума смогут посетить ряд объектов и предприятий. Также они ознакомятся с крупными проектами по благоустройству, которые реализуются в столице, рассказал Бирюков.