Зеленский раскрыл планы «А» и «Б» для Украины в 2026 году
По его словам, в год на боевые действия Киев тратит 120 миллиардов долларов
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киев рассчитывает на завершение конфликта в 2026 году, но если этого не произойдет, ему понадобится 120 миллиардов долларов.


«60 миллиардов долларов дает украинский бюджет, а 60 миллиардов мне нужно найти на следующий год. Я надеюсь, что мы завершим эту войну. Но в любом случае план «А» — это завершить войну. План «Б» — 120 миллиардов долларов, и это большой вызов», — сказал политик на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.


Метцола в свою очередь вновь заявила, что европейские страны не отступятся от поддержки Украины, а будущим для этой страны она назвала вступление в ЕС.


В июне украинские власти уже обращались к западным странам с просьбой о финансовой поддержке — не менее 120 миллиардов долларов для продолжения боевых действий и содержания армии.


Это вызвало критику в ряде европейских стран, в частности, во Франции, где политические лидеры выступили против дальнейшей материальной помощи Киеву на фоне внутренних экономических трудностей.

