Началась продажа билетов на IV Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье»
Он пройдет со 2 по 31 декабря undefined
В сервисе «Мосбилет» началась продажа билетов на IV Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье». Масштабное мероприятие состоится в зале «Зарядье» со 2 по 31 декабря. 


Гостей ждут выступления Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева, Евгения Миронова и других артистов. 


Всего пройдет более 20 мероприятий разных направлений, среди которых симфонические и мультимедийные концерты, оперная и хоровая музыка, выступления звезд джаза и этно, а также проекты для детей. 


Одной из главных премьер фестиваля станет постановка оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, 185-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

