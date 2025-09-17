В сервисе «Мосбилет» началась продажа билетов на IV Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье». Масштабное мероприятие состоится в зале «Зарядье» со 2 по 31 декабря.





Гостей ждут выступления Юрия Башмета, Валерия Гергиева, Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева, Евгения Миронова и других артистов.





Всего пройдет более 20 мероприятий разных направлений, среди которых симфонические и мультимедийные концерты, оперная и хоровая музыка, выступления звезд джаза и этно, а также проекты для детей.





Одной из главных премьер фестиваля станет постановка оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, 185-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.