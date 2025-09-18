Украинский агент в женском платье пытался взорвать главу оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили деятельность агентурной сети украинских спецслужб, которая планировала взорвать автомобиль руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ.





В агентурную сеть входили три россиянина 1993, 1994 и 2006 годов рождения: две женщины и молодой человек. Они планировали совершить теракт против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса, намереваясь подорвать его автомобиль с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).





По информации ФСБ, две подозреваемые действовали по указанию куратора из украинской террористической организации, находящейся под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины. Они наблюдали за потенциальной жертвой, изучали ее место жительства и через тайник на одном из кладбищ Петербурга передали исполнителю взрывное устройство.





Получив СВУ, исполнитель переоделся в женское платье и, выдавая себя за пенсионерку, пришел к месту совершения преступления. При попытке заминировать автомобиль он был задержан.





«В ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с противником посредством мессенджера Telegram», — передает ТАСС.





Были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к теракту» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Подозреваемые заключены под стражу.