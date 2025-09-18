Экс-мэр Вологды умер в больнице, ранее его обвинили во взяточничестве

Бывший мэр Вологды Евгений Шулепов умер в областной клинической больнице, где лечился. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).





«17 сентября обвиняемый Шулепов Е.Б. скончался в Вологодской областной клинической больнице, где он проходил длительное лечение от хронического заболевания. Информация о том, что он скончался в СИЗО, не соответствует действительности», — передает РИА Новости.





В мае 2024 года Следственное управление СК РФ по Вологодской области объявило о задержании бывшего мэра региональной столицы по обвинению в получении взятки и превышении полномочий. Как указали в объединенной пресс-службе судов региона, в мае 2025 года в Вологодский городской суд поступило уголовное дело в отношении Шулепова.





В августе того же года суд арестовал имущество местного чиновника и его семьи в рамках обеспечительных мер по иску, который был подан Генеральной прокуратурой. Она потребовала изъять в доход государства активы, недвижимость, транспорт и деньги, полученные Шулеповым с помощью коррупционных схем.