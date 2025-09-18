Новости
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится в декабре
Она будет совмещена с большой пресс-конференцией undefined
Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится в декабре

Она будет совмещена с большой пресс-конференцией

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году будет совмещена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.


«Будет объединена с большой пресс-конференцией», — сказал представитель Кремля.


Он уточнил, что мероприятие запланировано на декабрь.


Ранее Путин поручил подготовить новую прямую линию. Прошлая состоялась в декабре 2024 года. С 2023-го прямая линия и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате. 

