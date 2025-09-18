Песков сообщил, что прямая линия с Путиным состоится в декабре

Прямая линия президента России Владимира Путина в этом году будет совмещена с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.





«Будет объединена с большой пресс-конференцией», — сказал представитель Кремля.





Он уточнил, что мероприятие запланировано на декабрь.





Ранее Путин поручил подготовить новую прямую линию. Прошлая состоялась в декабре 2024 года. С 2023-го прямая линия и большая пресс-конференция проводятся в объединенном формате.