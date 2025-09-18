Новости
Новости 18+
St
Путин представил Гуцана на должность генпрокурора России
18+
Нынешнего руководителя ведомства Краснова президент предложил назначить главой Верховного суда Коллаж: Daily Storm
Новости

Путин представил Гуцана на должность генпрокурора России

Нынешнего руководителя ведомства Краснова президент предложил назначить главой Верховного суда

Коллаж: Daily Storm

Президент России Владимир Путин предложил назначить на пост генерального прокурора России полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале.


«В соответствии с регламентом палаты комитеты Совета Федерации на совместном заседании 23 сентября 2025 года в 12:00 проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения», — говорится в сообщении.


Президент уже направил в Совет Федерации соответствующее представление о назначении Гуцана. Кроме того, Путин предложил кандидатуру нынешнего генпрокурора Игоря Краснова на должность главы Верховного суда России.


Александр Гуцан родился в 1960 году в поселке Сиверский Ленинградской области. После службы в Вооруженных силах он поступил на юридический факультет ЛГУ имени А.А. Жданова (ныне СПбГУ), где учился с Дмитрием Медведевым, Константином Чуйченко и Николаем Винниченко, был старостой группы Медведева.


После окончания университета Гуцан начал карьеру в прокуратуре Ленинграда, пройдя путь от стажера до прокурора отдела. Он выступал государственным обвинителем в резонансном деле эколога Александра Никитина, обвинявшегося в государственной измене, и запросил для него 12 лет лишения свободы, однако в конце 1999 года Никитин был оправдан.


В 2000 году Александр Гуцан перешел на работу в Генпрокуратуру РФ помощником заместителя генерального прокурора по особым поручениям в Санкт-Петербурге. С 2005-го по 2007 год занимал пост заместителя директора Федеральной службы судебных приставов, которую тогда возглавлял его однокурсник Николай Винниченко.


В 2017 году Гуцан утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-депутата петербургского Заксобрания Светланы Нестеровой о получении взятки в размере 4,8 миллиона рублей, ее в итоге приговорили к пяти годам колонии.


7 ноября 2018 года указом президента Гуцан был назначен полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе, сменив на этом посту губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.


В конце августа 2025 года Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Он оказался единственным кандидатом.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#генпрокурор #владимир путин #игорь краснов #александр гуцан
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...