СМИ сообщили об уходе Козака с поста замглавы администрации президента

Дмитрий Козак подал заявление об уходе с должности заместителя главы администрации президента по собственному желанию. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.





Оба источника утверждают, что Козак рассматривает различные варианты перехода в бизнес.





Источник «Интерфакса» уточнил, что отставка уже принята. По словам собеседника, пятница, 19 сентября, станет последним рабочим днем Козака.





Источники агентства расходятся во мнениях относительно будущего Козака. Одни считают, что чиновника рассматривают на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Другие предполагают, что тот займется предпринимательской деятельностью.





Напомним, что ранее президент Владимир Путин предложил назначить своего постоянного представителя в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на должность генпрокурора России.





Козак в начале 1990-х руководил юридическим управлением Ленсовета. После этого был назначен главой юридического комитета в мэрии Санкт-Петербурга. Когда мэр Анатолий Собчак проиграл выборы губернатора в 1996 году, Козак подал в отставку, однако через несколько месяцев вернулся в Смольный, став председателем юридического комитета при губернаторе Владимире Яковлеве.





В 2000 году, с приходом Путина на пост президента России, Козак занял должность сначала замруководителя, а потом и первого замруководителя его администрации. В 2004 году он перешел на работу в правительство. В дальнейшем работал на постах полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В администрацию президента Дмитрий Козак вернулся в 2020 году на позицию заместителя руководителя.