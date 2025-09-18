Москва поддерживает начинающих разработчиков ИИ и беспилотников

Москва активно поддерживает начинающих разработчиков искусственного интеллекта и беспилотных авиационных систем (БАС), предоставляя гранты, налоговые льготы и другие преференции. Столичные производители отмечают эффективность такой помощи для развития проектов и выхода на международный рынок.





Компания «ВЕБЕР ЛАБС», специализирующаяся на производстве БАС, получила правительственный грант на разработку новой технологии изготовления корпусных изделий. Предприятие планирует подтвердить статус малой технологической компании для доступа к дополнительным мерам поддержки.





Московский экспортный центр и Московский инновационный кластер помогают компаниям находить зарубежных партнеров. Например, «Дронсхаб» благодаря этой поддержке заключил партнерство с предприятием из Чили и провел более 20 встреч с представителями Турции, Эфиопии и Чили. Компания также разрабатывает автономные наземные платформы грузоподъемностью до 800 килограммов.





Компания «Ронави Роботикс», единственный в России разработчик серийных логистических роботов, воспользовалась компенсацией расходов на участие в выставках и прошла образовательную программу по интеллектуальной собственности через платформу i.moscow.





Производитель робота-уборщика «Пиксель» ООО «Автономика» получило налоговые льготы как резидент кластера «Ломоносов» и новых партнеров через Московский инновационный кластер. Разработка не имеет аналогов в России и за рубежом.





В следующем году городские учреждения могут получить более 50 автономных клининговых систем Unit от компании «Яку Роботикс», которая успешно провела пилотное тестирование технологии при поддержке Москвы. Все разработки компании не зависят от импорта.