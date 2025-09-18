Новости
Песков подтвердил отставку Козака по собственному желанию
Ранее сообщалось, что тот может уйти в бизнес undefined
Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак уходит в отставку. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.


«По собственному желанию», — цитирует его РБК.


Представитель Кремля уточнил, что соответствующий указ еще не опубликован, однако Козак действительно подал в отставку.


Изначально об увольнении чиновника сообщили СМИ со ссылкой на источники. По информации источников, Козак может заняться бизнесом или занять должность постоянного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

