Песков подтвердил отставку Козака по собственному желанию

Заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак уходит в отставку. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.





«По собственному желанию», — цитирует его РБК.





Представитель Кремля уточнил, что соответствующий указ еще не опубликован, однако Козак действительно подал в отставку.





Изначально об увольнении чиновника сообщили СМИ со ссылкой на источники. По информации источников, Козак может заняться бизнесом или занять должность постоянного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.