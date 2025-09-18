BBC: Макрон представит суду доказательства того, что его супруга Брижит является женщиной

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит намерены представить в суде доказательства того, что первая леди страны является женщиной. Об этом сообщает Би-би-си, ссылаясь на адвоката семьи политика — Тома Клэра.





Юрист отметил, что в суде будут представлены «экспертные показания научного характера», включая фотографии беременной Брижит и ее детей. Клэр подтвердил, что такие фотографии действительно существуют.





Напомним, конфликт разгорелся из-за судебного спора с американской правозащитницей и журналисткой Кэндис Оуэнс, которая заявила, что Брижит Макрон раньше якобы была мужчиной. Адвокат Клэр сказал, что такие заявления вызывают сильное беспокойство у супруги Макрона, а самого французского президента они «напрягают» и «истощают».





23 июля газета Financial Times сообщила, что Макрон вместе с Брижит подали иск в суд на Оуэнс за клевету. Иск содержит 218 страниц, он был подан в штате Делавэр. Оуэнс обвиняется в публикации «нелепых и надуманных вымыслов», включая высказывание о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.





Кроме того, Оуэнс утверждала, что французский президент и его супруга связаны кровным родством, а Эммануэль Макрон является «результатом эксперимента ЦРУ или аналогичной правительственной программы».