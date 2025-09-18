Парад старых авто и постановочные съемки: в кинопарке «Москино» пройдут ретровыходные

Кинопарк «Москино» приглашает москвичей и гостей столицы провести выходные 20-21 сентября в ретростиле. В программе — выставки ретроавтомобилей, тематические квесты, интерактивные площадки и постановочные съемки. Участие во всех активностях включено в стоимость входного билета, сообщает mos.ru.





20 сентября на площадке «Москва 1940-х» площадью более 65 тысяч квадратных метров откроется выставка автомобилей ГАЗ-М-21 «Волга», время работаты с 11:00 до 19:00. В этот же день гости смогут принять участие в викторинах и конкурсе костюмов, а с 13:00 до 13:30 увидеть парад ретроавтомобилей, который проследует по центральной аллее кинопарка.





С 12:00 до 19:00 посетители смогут принять участие в постановочных съемках по мотивам советских кинокомедий «Кавказская пленница» и «Соломенная шляпка», а также сделать памятные фотографии в тематических костюмах. Для детей и взрослых пройдет квест «Фильм! Фильм! Фильм!», где можно ознакомиться с этапами кинопроизводства и создать собственный короткометражный фильм.





На втором этаже павильона будет работать автокиновыставка, где представят снимавшиеся в советских фильмах автомобили, включая легендарную «Чайку», а также предложат продегустировать классические советские десерты, приготовленные по оригинальным рецептам согласно ГОСТу.





Гости также смогут посетить тематические кинопоказы, включая триллер «Долгая прогулка» по Стивену Кингу и комедийный экшен «Зверопоезд». Полная программа мероприятий и расписание сеансов доступны на сайте кинопарка.