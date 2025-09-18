Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами погибших в результате боевых действий военных. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции и депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.





Это первый обмен погибшими за последний месяц, передает РБК. В рамках обмена Украине были переданы останки 1000 военнослужащих, а России — 24 тела. Украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными также подтвердил получение тел и заявил, что в ближайшее время начнется их идентификация.





Предыдущий обмен состоялся 19 августа. Тогда руководитель делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил, что Россия передала Украине останки 1000 военнослужащих ВСУ в обмен на тела 19 российских солдат.