Путин заявил, что участники СВО в будущем сменят нынешнее руководство страны
Участники специальной военной операции в будущем станут теми, кто сменит нынешнее руководство страны. Об этом на встрече с лидерами парламентских фракций заявил президент России Владимир Путин.


«Это вот будет наша смена. Об этом мы должны подумать. И спасибо вам, что вы выдвигаете таких людей», — сказал Путин.


Он также указал на необходимость искать и продвигать на руководящие посты людей, «которые ничего не боятся в служении Родине». Путин отметил, что участники СВО рискуют своим здоровьем и жизнью.

