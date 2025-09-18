Путин заявил, что над переименованием Волгограда в Сталинград надо подумать

Президент России Владимир Путин допустил возможность рассмотрения вопроса о переименовании Волгограда в Сталинград. Соответствующее заявление он сделал на встрече с лидерами парламентских фракций.





«Надо подумать. Местные жители решают, но в целом нужно все, что связано с Великой Отечественной войной и тем, какую роль сыграл Сталин в Победе, иметь в виду и постараться это деполитизировать», — сказал глава государства.





С инициативой о переименовании выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также предложил установить там памятник Дзержинскому.





До 1925 года Волгоград назывался Царицыным, однако после прихода большевиков к власти он был переименован в Сталинград. Современное название он получил в 1961 году. Коммунисты неоднократно предлагали вернуть городу название Сталинград.