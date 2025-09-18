Новости
Путин: В зоне СВО находятся более 700 тысяч военнослужащих
Президент призвал привлекать некоторых из них в органы власти undefined
Путин: В зоне СВО находятся более 700 тысяч военнослужащих

Президент призвал привлекать некоторых из них в органы власти

Более 700 тысяч военнослужащих находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций.


Он также затронул идею квотирования мест для ветеранов СВО в органах власти. Глава государства подчеркнул, что не все участники боевых действий стремятся к карьере государственных служащих.


«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», — сказал президент, уточнив, что среди них надо выбирать тех, кто хочет работать в органах власти.


Ранее Путин также сказал, что участники СВО в будущем станут сменой нынешней власти в стране.

