Путин: В зоне СВО находятся более 700 тысяч военнослужащих

Более 700 тысяч военнослужащих находятся на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций.





Он также затронул идею квотирования мест для ветеранов СВО в органах власти. Глава государства подчеркнул, что не все участники боевых действий стремятся к карьере государственных служащих.





«Понимаете, на линии боевого соприкосновения свыше 700 тысяч человек находится», — сказал президент, уточнив, что среди них надо выбирать тех, кто хочет работать в органах власти.





Ранее Путин также сказал, что участники СВО в будущем станут сменой нынешней власти в стране.