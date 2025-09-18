Эстония ввела полный запрет на импорт российского газа с 2026 года

Правительство Эстонии вводит запрет на покупку российского природного газа с 1 января 2026 года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна.





«В настоящее время разрешено покупать и импортировать сжиженный природный газ из России при условии, что он не используется в распределительной сети. Как только поправка вступит в силу, запрет на импорт будет распространяться и на СПГ, импортируемый вне распределительной сети», — цитирует дипломата гостелерадио ERR.





Министр отметил, что правительство поддержало данную поправку. Он подчеркнул, что у представителей рынка есть «достаточно времени, чтобы изучить изменения и соответствующим образом адаптировать свою деятельность».





О планах отказаться от российского газа ранее объявила Еврокомиссия. В дорожной карте указано, что новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты будут запрещены к концу 2025 года. Также ЕК планирует запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года.