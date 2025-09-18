Главе Генштаба Валерию Герасимову продлили срок службы

Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.





По словам собеседника, срок службы был продлен на пять лет. Герасимов имеет воинское звание генерала армии. В соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащими этого звания, достигшими предельного возраста пребывания на службе, может быть заключен новый контракт на срок, который определяется президентом.





Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила об отсутствии Герасимова на совместных военных учениях России и Белоруссии «Запад-2025». Они проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области, туда лично ездил Владимир Путин. На месте главу государства встретили глава Минобороны Андрей Белоусов и генерал Андрей Мордвичев.





В Кремле отсутствие главы Генштаба объяснили тем, что он занимается вопросами спецоперации, в частности, ее координацией.