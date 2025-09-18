Вооруженный ножами и молотком подросток ворвался в одну из школ Воронежской области

Подросток с ножами и молотком ворвался в одну из школ в Воронежской области и хотел напасть на учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.





«Утром 17 сентября 2025 года, вооружившись ножами и молотком, он намеревался совершить преступление в одной из школ Острогожского района Воронежской области. Подросток был задержан работниками школы и передан сотрудникам правоохранительных органов», — говорится в сообщении ведомства.





В настоящее время с ним работают следователи, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о помещении его в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Пострадавших нет.





Как уточняет РБК со ссылкой на местное правительство, нападение на школу смогли предотвратить дежурный сотрудник, учитель физкультуры и школьный водитель. Они отобрали у подростка молоток, а директор школы в это время нажал на «тревожную кнопку». Всех учеников эвакуировали, двери в школу заблокировали.