Новости
Новости 18+
St
«Нормально наклянчили»: у семьи бывшего министра обороны Украины Умерова нашли квартиры и виллы в США
18+
Речь идет о недвижимости в Майями, Флориде и Нью-Йорке undefined
Новости

«Нормально наклянчили»: у семьи бывшего министра обороны Украины Умерова нашли квартиры и виллы в США

Речь идет о недвижимости в Майями, Флориде и Нью-Йорке

Родственники нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова владеют недвижимостью в США. Это выяснил Центр по борьбе с коррупцией Украины.


По данным расследования, в собственности семьи бывшего министра обороны страны находится восемь элитных объектов недвижимости. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами. 


Согласно официальным декларациям, жена Рустема Умерова, Лейля Умерова, арендует квартиру площадью 137,4 квадратного метра в США с 1 октября 2019 года. По информации из документа, этой квартирой также пользуются сам секретарь СНБО и трое его детей. 


Лейля также зарегистрирована в другой квартире в том же штате площадью 134,5 квадратного метра. Третья квартира во Флориде принадлежит отцу Умерова — Энверу Умерову. В документах также упоминается брат бывшего министра обороны, Аслан Омер Киримлы. Расследование против Умерова было начато Центром по борьбе с коррупцией в январе текущего года.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на появившиеся публикации.


«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — написала она.


Ранее национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против руководства Фонда государственного имущества страны, которым руководил Умеров, из-за грубого нарушения законодательства о труде.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #недвижимость #умеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...