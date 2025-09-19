«Нормально наклянчили»: у семьи бывшего министра обороны Украины Умерова нашли квартиры и виллы в США

Родственники нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова владеют недвижимостью в США. Это выяснил Центр по борьбе с коррупцией Украины.





По данным расследования, в собственности семьи бывшего министра обороны страны находится восемь элитных объектов недвижимости. Среди них — три квартиры во Флориде, одна в Нью-Йорке и четыре виллы в окрестностях Майами.





Согласно официальным декларациям, жена Рустема Умерова, Лейля Умерова, арендует квартиру площадью 137,4 квадратного метра в США с 1 октября 2019 года. По информации из документа, этой квартирой также пользуются сам секретарь СНБО и трое его детей.





Лейля также зарегистрирована в другой квартире в том же штате площадью 134,5 квадратного метра. Третья квартира во Флориде принадлежит отцу Умерова — Энверу Умерову. В документах также упоминается брат бывшего министра обороны, Аслан Омер Киримлы. Расследование против Умерова было начато Центром по борьбе с коррупцией в январе текущего года.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в своем Telegram-канале на появившиеся публикации.





«Нормально наклянчили на «защиту Европы от агрессора», — написала она.





Ранее национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против руководства Фонда государственного имущества страны, которым руководил Умеров, из-за грубого нарушения законодательства о труде.