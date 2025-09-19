Рекордную партию наркотиков на 20 миллиардов рублей изъяли в Санкт-Петербурге

Партия наркотиков была задержана в Санкт-Петербурге сотрудниками таможни и ФСБ. Они изъяли 1,5 тонны кокаина, который был спрятан под бананами и доставлен из Эквадора морским транспортом.





Информацию о перевозке запрещенных веществ передали иностранные партнеры. Это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная таможенными органами, с оценочной стоимостью на черном рынке более 20 миллиардов рублей.





Таможенники проверили контейнер-рефрижератор с бананами, прибывший в морской порт 29 августа на судне COOL EMERALD из Эквадора. Внутри контейнера обнаружили 63 коробки с 1515 килограммами прессованного порошкообразного вещества белого цвета, которое, как показала экспертиза, оказалось кокаином.





Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере», которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.