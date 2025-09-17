Новости
Опыт Москвы назвали лучшим в сфере развития цифровой экосистемы
Большое количество сервисов и интеграций доступно для всех undefined
Москва стала безусловным лидером рейтинга цифровизации госуслуг. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). 


Столица, например, обладает самой развитой инфраструктурой в этой сфере: портал mos. ru с более чем 420 услугами и большим количеством интегрированных сайтов. 


Москва инициирует внедрение системы адаптации жителей к использованию цифровых сервисов (прежде всего ориентирована на граждан «серебряного возраста»). 


Ключевыми компонентами системы являются специальные обучающие зоны — оборудованные компьютерные площадки в центрах долголетия с персональными консультантами, помогающими оформить доступ к электронным услугам и электронным медицинским картам.

