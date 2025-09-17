Грузия полностью выплатила долг России

Грузия погасила многолетний долг перед Россией. В феврале задолженность сократилась с 7,87 миллиона до примерно 4 миллионов долларов. Сейчас в графе на сайте грузинского Минфина, где указана сумма долга перед РФ, стоит прочерк.





На сайте ведомства доступны данные о внешнем долге страны с 2003 года. По итогам того года общий размер обязательств составил 1,56 миллиарда долларов, где на Россию приходилось 156,9 миллионов. По этому показателю в 2003 году РФ была на втором месте после Туркмении, которой Грузия была должна 253,6 миллиона долларов.





В последующие годы задолженность Тбилиси перед Москвой сокращалась ежегодно на несколько миллионов долларов.





Также, согласно обновленным данным, Грузия погасила долг перед Азербайджаном, Арменией, Турцией, Казахстаном, Ираном и Нидерландами.