Продюсер «Сектора Газа» ответил на предложение запретить песни группы на музыкальных площадках
В Госдуме считают, что творчество коллектива не соответствует духовно-нравственным ценностям Фото: Global Look Press / POP-EYE
Продюсер «Сектора Газа» Алексей Адамов ответил на предложение запретить песни коллектива на музыкальных площадках. Чем больше запретов, тем больше людей захочет познакомиться с творчеством группы, убежден он.


«Это большая глупость — спустя 33 года поднимать этот вопрос. Уже поколение выросло, у этого поколения дети уже выросли. Поэтому я считаю, что это совершенно глупая затея», — сказал Daily Storm продюсер.


17 сентября глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила «Абзацу», что лично займется темой запрета группы «Сектор Газа». По мнению парламентария, творчество музыкантов не соответствует духовно-нравственным ценностям.


«Просто им [депутатам] нечем заняться — пускай займутся чем-нибудь другим! Глупость, скажу честно, большая глупость. И запретный плод всегда сладок! Чем больше запретов, тем больше народ захочет это послушать», — считает Адамов.


Советская и российская рок-группа «Сектор Газа» была основана в 1987 году в Воронеже музыкантом и автором песен Юрием Клинских. Сам основатель называл свой стиль «колхозным панком».


Алексей Адамов был продюсером группы в 1991 году. В 2000 году коллектив распался.

