Проект «Лето в Москве» познакомил горожан и туристов с российскими брендами

Начиная с июня в рамках инициативы столичных властей на Тверском бульваре работал маркет российских брендов. Каждые две недели дизайнеры одежды и представители косметических компаний сменяли друга, чтобы горожане и туристы смогли открыть для себя как можно больше марок, созданных нашими соотечественниками.





Например, бренд MYMUSE из Волгоградской области знакомил жителей и туристов со средствами уходовой косметики. Для владельцев стало приятной неожиданностью то, что компанию уже знают и любят в Москве.





Бренд декоративной косметики NRAV демонстрировал гостям свою продукцию на двух площадках: в бьюти-траке и поп-ап-магазине. Для каждой из них придумали особую концепцию и активности.





Новый формат торговли в самом центре столицы помог предпринимателям прокачать свой бизнес — до этого многие из них были представлены только на маркетплейсах, и они наконец-то смогли пообщаться с покупателями вживую.