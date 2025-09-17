Новости
Новости 18+
St
Проект «Лето в Москве» познакомил горожан и туристов с российскими брендами
18+
Компании признались, что благодаря такой поддержке смогли выйти на большую аудиторию undefined
Новости

Проект «Лето в Москве» познакомил горожан и туристов с российскими брендами

Компании признались, что благодаря такой поддержке смогли выйти на большую аудиторию

Начиная с июня в рамках инициативы столичных властей на Тверском бульваре работал маркет российских брендов. Каждые две недели дизайнеры одежды и представители косметических компаний сменяли друга, чтобы горожане и туристы смогли открыть для себя как можно больше марок, созданных нашими соотечественниками. 


Например, бренд MYMUSE из Волгоградской области знакомил жителей и туристов со средствами уходовой косметики. Для владельцев стало приятной неожиданностью то, что компанию уже знают и любят в Москве. 


Бренд декоративной косметики NRAV демонстрировал гостям свою продукцию на двух площадках: в бьюти-траке и поп-ап-магазине. Для каждой из них придумали особую концепцию и активности. 


Новый формат торговли в самом центре столицы помог предпринимателям прокачать свой бизнес — до этого многие из них были представлены только на маркетплейсах, и они наконец-то смогли пообщаться с покупателями вживую.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#бизнес #бренды #лето в москве
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...