Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток

Депутаты Государственной думы единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней. Об этом сообщается на сайте Госдумы.





Денонсация Европейской конвенции против пыток не повлечет снижения гарантий и нарушения прав человека в России, заверили в Минюсте.





В ведомстве отметили, что «Россия продолжит участие в ключевых международных договорах, предусматривающих как стандарты запрещения пыток, так и механизмы контроля за их соблюдением».