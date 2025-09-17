Госдума денонсировала Европейскую конвенцию против пыток

Депутаты Государственной думы единогласно приняли закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Денонсация Европейской конвенции против пыток не повлечет снижения гарантий и нарушения прав человека в России, заверили в Минюсте.
В ведомстве отметили, что «Россия продолжит участие в ключевых международных договорах, предусматривающих как стандарты запрещения пыток, так и механизмы контроля за их соблюдением».
8 сентября президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. С предложением денонсировать эту конвенцию к президенту обратилось правительство.
В пояснительной записке указывалось, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ.
Обращения по вопросу обеспечения представительства РФ в комитете игнорировались, несмотря на предусмотренный Европейской конвенцией принцип сотрудничества, сказано в документе.
29 августа 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток не нанесет никакого ущерба российским гражданам. Она подчеркнула, что РФ остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.