Новости
Новости 18+
St
В Астрахани ФСБ задержала шпиона из Африки
18+
Он передавал данные Главному управлению разведки Минобороны Украины, указали в российском ведомстве undefined
Новости

В Астрахани ФСБ задержала шпиона из Африки

Он передавал данные Главному управлению разведки Минобороны Украины, указали в российском ведомстве

В Астрахани силовики пресекли противоправную деятельность и задержали гражданина одной из стран Северной Африки. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. 


По версии спецслужбы, иностранец связался через мессенджер с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. 


Он проводил «сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани». Эти данные использовала иностранная разведка, отметили в ФСБ.


В отношении иностранца возбудили дело по статье 276 УК России «Шпионаж». Мужчина арестован. 


8 сентября стало известно, что в Ставрополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, тот готовил теракты по заданию спецслужб Украины. У мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#фсб #разведка #задержание #шпионаж
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...