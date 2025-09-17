В Астрахани ФСБ задержала шпиона из Африки

В Астрахани силовики пресекли противоправную деятельность и задержали гражданина одной из стран Северной Африки. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.





По версии спецслужбы, иностранец связался через мессенджер с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.





Он проводил «сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани». Эти данные использовала иностранная разведка, отметили в ФСБ.





В отношении иностранца возбудили дело по статье 276 УК России «Шпионаж». Мужчина арестован.





8 сентября стало известно, что в Ставрополе сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, тот готовил теракты по заданию спецслужб Украины. У мужчины нашли компоненты для изготовления взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации.