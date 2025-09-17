Новости
Президент Казахстана Токаев попросил патриарха Кирилла не допустить ядерной войны
Глава государства наградил предстоятеля РПЦ орденом «Алтын Кыран» undefined
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о непростой ситуации в мире и попросил патриарха Кирилла не допустить ядерной войны. В Астане проходит VIІI Съезд лидеров мировых и традиционных религий.


«Беспокойство вызывает риск ядерного конфликта. Вероятность такого армагеддона оценивается экспертами как максимально высокая за последние десятилетия. К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение», — заявил Токаев. 


Ключевую роль, по его словам, должна играть дипломатия. Казахстан также возлагает большие надежды на религиозных лидеров, которые «несут особую ответственность за развитие межцивилизационного обмена и укрепления доверия между людьми и обществом». 


«Я уверен, что религиозные лидеры приложат все усилия, чтобы прекратить скатывание мира в бездну хаоса, напоминая многим политикам о здравом смысле, доброй воле и моральной ответственности», — сказал президент Казахстана. 


В Астане Токаев также наградил патриарха Кирилла орденом «Алтын Кыран» (орден Золотого орла) — высшей наградой Казахстана.


Организаторы съезда ожидают участия более 100 делегаций из порядка 60 стран, в том числе духовных лидеров христианства, ислама, буддизма, иудаизма.

