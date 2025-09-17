Новости
Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным и Трампом без каких-либо условий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным «без каких-либо условий». Однако уточнил, что не готов поехать на такие переговоры в Москву.


«Я готов встретиться с Трампом и Путиным в трехстороннем или двустороннем формате. Я готов встретиться без каких-либо условий», — сказал Зеленский в интервью Sky News.


По словам политика, переговоры можно провести в другой стране, есть много предложений со стороны американцев и европейцев.


16 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на данный момент основания для обсуждения проведения трехстороннего саммита России, США и Украины отсутствуют. По его словам, в этом вопросе нет никаких продвижений, хотя Трамп и говорит о возможной скорой встрече.


В начале сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин отметил, что Москва — лучшее место для его встречи с Зеленским. Украинскому коллеге и членам его делегации он гарантировал 100%-ю безопасность.

