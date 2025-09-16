Медведев призвал увеличить МРОТ в России до 35 тысяч рублей

Новости
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Об этом председатель «Единой России» заявил на встрече с фракцией в Госдуме.


«Ну и минимальный размер оплаты труда. Напомню, что президент поставил задачу увеличить его до 35 тысяч рублей к 2030 году», — сказал он.


Медведев добавил, что «Единая Россия» также обязана гарантировать выполнение других соцобязательств, в том числе по пенсиям, материнскому капиталу, пособиям на ребенка и другой помощи, включая ипотечную.


 «На отдельном контроле следует держать и индексацию социальных выплат, даже несмотря на все трудности нынешнего бюджета», — резюмировал политик.


Сейчас МРОТ в стране составляет 22 440 рублей. Министерство труда предложило увеличить его до 27 093 рублей в 2026 году, что на 20,7% больше текущего уровня.

