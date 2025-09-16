Лукашенко помиловал 25 человек перед Днем народного единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 25 человек накануне Дня народного единства. Среди освобожденных в том числе и осужденные за экстремистские преступления.





Согласно указу президента Белоруссии, подписанному 16 сентября, помилованы 12 женщин и 13 мужчин. Среди них — 19 человек в возрасте до 40 лет. У многих осужденных есть дети, одна женщина — многодетная мать. Один из помилованных пошел на преступление до совершеннолетия.





Все помилованные белорусским президентом признали свою вину в совершенных преступлениях и раскаялись в содеянном, также они обязались вести законопослушный образ жизни.





11 сентября Лукашенко помиловал 52 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Часть осужденных — иностранцы, которые лишились свободы за шпионаж, экстремизм и терроризм.