Путин второй раз с начала СВО появился в военной форме, он посетил стратегические учения

Президент России Владимир Путин посетил стратегические учения «Запад-2025». Он прибыл в военной форме на полигон Мулино и осмотрел образцы вооружений и специальной военной техники, применяемые на СВО. Глава государства отметил, что цель этих мероприятий — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.





По данным Минобороны РФ, одной из особенностей учений «Запад-2025» стало массированное применение беспилотной авиации и наземных роботов.





Учения проходят на 41 полигоне, участие в них принимают 100 тысяч военнослужащих, задействовано около 10 тысяч систем вооружений и техники, «причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе», отметил президент.





Он добавил, что к участию в мероприятиях привлекли 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов. Планы учений строятся исходя из опыта, полученного при проведении СВО, указал Путин.





Учения проводятся 12–16 сентября на территории России и Белоруссии. В Кремле сообщили, что участие в них также приняли Бангладеш, Индия, Иран, Буркина-Фасо, Конго и Мали.