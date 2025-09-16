Долина заявила, что перестала смотреть зарубежное кино после начала СВО

Народная артистка России Лариса Долина заявила , что перестала смотреть зарубежное кино после начала специальной военной операции. Артистка добавила, что теперь одевается только у российских дизайнеров.





По мнению Долиной, после начала СВО весь народ «развернулся к русской культуре, стали популярны русские песни, вернулась любовь к русской литературе и кино». Она выступила по видеосвязи на пресс-конференции, посвященной акции артистов «Песни и кино — нашим героям» в поддержку военных.





«Я вообще сейчас иностранное кино не смотрю. Я, извините, одеваюсь у российских дизайнеров. Меня как-то перестало интересовать все зарубежное и заграничное, потому что я считаю, что у нас есть люди, которые представляют и культуру, и дизайнерские разработки, — и конкурентоспособные со всем миром. У нас даже есть лучше представители этого всего!» — заявила певица.





На пресс-конференции в поддержку бойцов СВО также выступили певцы Николай Басков, Денис Майданов, Ирина Дубцова. Артисты выступают с концертами в госпиталях при поддержке Министерства обороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и Всероссийского казачьего общества.