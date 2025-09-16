Басков поспорил с Дубцовой о помощи бойцам СВО «для галочки»

Народный артист России Николай Басков поспорил с певицей Ириной Дубцовой из-за ее слов про помощь бойцам СВО «для галочки». Дубцова заявила, что участники инициативы делают это «с простым человеческим посылом», тогда как некоторые — «с какими-то декорациями».





«Мне удивительно такое масштабное освещение, потому что все вы делаете это от души, не напоказ, как делают это многие остальные, для галочки какой-то: «Вот, привет, мы съездили, то-то отправили», — сказала Дубцова.





Певица задалась вопросом: разве артист, работающий десятилетиями, может хвастаться доставкой гуманитарной помощи? В рассуждения коллеги по цеху вмешался Басков.





«Я не согласен с тобой. Если мы не будем подавать пример... И другие сделали для какой-то галочки — и пускай сделали, и слава богу! Лучше что-то делать, чем ничего не делать!» — сказал артист.





Дубцова согласилась с Басковым. Она также заявила, что «патриотизм — дело добровольное».





Пресс-конференция, на которой собрались артисты, была посвящена акции по поддержке военных в госпиталях. Певица Лариса Долина пообщалась с коллегами по видеосвязи.