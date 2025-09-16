Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп перед отлетом в Великобританию заявил журналистам, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку, чтобы добиться завершения конфликта Москвы и Киева.





По словам Трампа, благодаря встрече с президентом России Владимиром Путиным на Аляске месяц назад удалось многого достичь, но «для танго нужны двое».





Политик также допустил, что ему придется присутствовать при переговорах российского и украинского лидеров, поскольку те «ненавидят друг друга» и «не могут находиться в одной комнате».





Трамп признался, что добиться урегулирования сложнее, чем он надеялся, потому что, по его мнению, «между Путиным и Зеленским огромная ненависть».





«Но мы это остановим», — заключил он, а также вновь призвал Европу отказаться от покупки нефти из России.





Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Глава Госдепа в очередной раз отметил, что президент Соединенных Штатов провел «множество» телефонных разговоров с Путиным и встреч с Зеленским и по-прежнему хочет завершения конфликта на Украине.