Приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Чемезова и его жены в рамках дела бизнесменов Бикова и Боброва

Приставы арестовали счета вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова и его жены в рамках разбирательства по делу бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова. Биков был в 2003-2005 годах советником Анатолия Чубайса.





Ранее сообщалось, что Генпрокуратура подала иск, чтобы обратить в доход государства ООО «Корпорация СТС», ООО «Интертехэлектро — Новая генерация», ООО «Курганская ТЭЦ» и других активов предпринимателей.





Вице-губернатор рассказал, что узнал о заморозке своих счетов, когда «не смог купить детям питание».





«Приходили судебные приставы, у жены тоже все арестовано», — приводит слова Чемезова «Интерфакс».





Он отметил, что правоохранительные органы действовали при описании имущества «предельно корректно», отметив при этом, что иск «вызывает удивление». Чемезов пояснил, что ему вменяют установку кабальных тарифов.





«Как я их устанавливал, когда это делает РЭК (региональная энергетическая комиссия) своим решением комиссионным. Мы никогда не превышали нормы, которые нам федеральным центром устанавливались или ФАС», — заверил чиновник.





Издание также пишет, что Генпрокуратура требовала наложить арест на имущество Бикова и Боброва, а также бывшего министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексея Пьянкова, экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, заместителя губернатора Свердловской области Чемезова и других ответчиков по делу.





По данным Генпрокуратуры, за счет незаконно полученных активов Биков и Бобров скупили ресурсоснабжающие компании в Курганской и Тюменской областях, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе, монополизировав рынок энергоснабжения Уральского федерального округа. При этом они отказались от исполнения обязательств по инвестированию в модернизацию коммунальной инфраструктуры.





С 2007 года Биков и Бобров живут в Австрии. Они также являются гражданами этой страны, пишет ТАСС.