Хинштейн и Богомаз поблагодарили Москву и ЦИК за организацию выборов глав регионов в столице

Победивший в выборах Александр Хинштейн поблагодарил Москву и ЦИК за организацию голосования на выборах губернатора Курской области.





«Очень признательны Москве за помощь в организации голосования для наших земляков. Это важное начинание, которое делает выборы более доступными и удобными для граждан, позволяя им участвовать в судьбе своего региона даже вдали от дома», — сказал Хинштейн.





Особую признательность он высказал за организацию в столице экстерриториальных избирательных участков для жителей региона. Благодаря этой мере курские избиратели, находившиеся в Москве в период с 12 по 14 сентября, смогли реализовать свое избирательное право с помощью современных электронных терминалов.





Действующий губернатор Брянской области Александр Богомаз также победил на региональных выборах и выразил благодарность властям Москвы за создание экстерриториальных участков для голосования жителей региона.





«Это важное и нужное начинание, которое делает выборы более доступными и удобными для граждан, позволяя им участвовать в судьбе своего региона, даже находясь вдали от дома», — заявил Богомаз.





В Москве с 12 по 14 сентября работали 14 экстерриториальных участков. Глав регионов выбирали жители 19 субъектов федерации, чтобы проголосовать в столице нужно было подать заявление.