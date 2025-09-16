Эстония начала копать противотанковый ров на границе с Россией

В Эстонии начали рыть 40-километровый противотанковый ров на границе с Россией. Рядом с этой преградой поставят «зубы дракона» и колючую проволоку. В планах также построить 600 бункеров.





Первый ров протяженностью 500 метров создан в юго-восточном регионе Вырумаа. Власти собираются завершить работы к концу 2027 года, заявил инженер-инспектор Генерального штаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев.





«Поскольку у нас есть хорошая естественная преграда в виде реки Нарва на северо-востоке Эстонии и Чудского озера на востоке и юго-востоке Эстонии, чтобы остановить противника, планируется построить 40 км противотанковых рвов. Вдоль всей границы, где это необходимо. Там, где есть болотистые участки, в них нет необходимости, потому что туда не доберешься техникой», — также сказал он.





Отмечается, что укрепления в Эстонии станут частью совместной с Латвией и Литвой линии обороны.