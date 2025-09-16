Новости
Студия «Ортодокс» актера Ивана Охлобыстина закрывается
Решение приняли в ФНС Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Налоговая хочет закрыть кинокомпанию Ивана Охлобыстина, обратил внимание Daily Storm. Ранее СМИ сообщали, что «Студия Ортодокс» звезды сериала «Интерны» погрязла в многомиллионных долгах.


За время работы студия выпустила четыре картины. В их числе боевик «Соловей-Разбойник» с Охлобыстиным в главной роли и комедия «Самоубийцы». Несмотря на смешанные отзывы со стороны зрителей, оба фильма окупились в прокате.


Актер владеет студией с 2010 года вместе с партнерами по бизнесу — продюсерами Виктором Алисовым, Геннадием Меркуловым и Любовью Калининской. В свое время фирма даже была прибыльной.


Больше всего она принесла в 2014 году — 4,1 млн рублей. А самые скромные показатели зафиксировали в 2016-м — чистая прибыль составила 751 тысячу рублей. Финансовых отчетов за последующие годы в карточке организации в «СПАРК-Интерфакс» нет.

Как писали СМИ, компания несколько раз попадала в разбирательства. В 2013 году банк «Холдинг-Кредит» через суд требовал вернуть 2 млн рублей просроченного долга. Также в адрес юрлица поступали десятки исков от Минкультуры, а в 2024 году приставы обязали бизнесменов выплатить 27 млн рублей из-за недоимки налогов.


На момент публикации актер не ответил на просьбу Daily Storm прокомментировать ситуацию в студии.

