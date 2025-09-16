Студия «Ортодокс» актера Ивана Охлобыстина закрывается

Актер владеет студией с 2010 года вместе с партнерами по бизнесу — продюсерами Виктором Алисовым, Геннадием Меркуловым и Любовью Калининской. В свое время фирма даже была прибыльной.





Больше всего она принесла в 2014 году — 4,1 млн рублей. А самые скромные показатели зафиксировали в 2016-м — чистая прибыль составила 751 тысячу рублей. Финансовых отчетов за последующие годы в карточке организации в «СПАРК-Интерфакс» нет.