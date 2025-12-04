В Белгороде начнут включать уличное освещение на аварийно-опасных участках

В Белгороде начнут поэтапно включать уличное освещение на перекрестках и пешеходных переходах. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов, отметив, что после ударов ВСУ по энергоинфраструктуре первоочередной задачей было и остается обеспечение энергией жилых домов и критически важных объектов.





По его словам, энергетики в течение почти двух месяцев безостановочно работают над восстановлением поврежденных объектов. Благодаря их труду и появилась возможность частично включать освещение на аварийно-опасных участках — пешеходных переходах и перекрестках.





«С сегодняшнего дня бригады будут заниматься настройкой системы по-новому. На эту работу им потребуется несколько дней. Затем они протестируют режимы и отладят каждый участок», — отметил чиновник.





Ранее Daily Storm писал, что в Белгороде выросло число ночных ДТП с пешеходами на фоне массовых отключений уличного освещения. Руководители местных таксопарков, с которыми мы поговорил на условиях анонимности, подтверждали, что работать в ночное время стало сложнее.