Сергей Собянин: Экономика Москвы растет, несмотря на трудности

Мэр Москвы Сергей Собянин дал положительную оценку экономическим показателям столицы по итогам 2025 года. В эфире телеканала «Москва 24» он заявил, что пессимистичные прогнозы зарубежных и российских экспертов не оправдались.





«Много было мрачных прогнозов зарубежных экономистов, наших теоретиков и так далее. Но, к счастью, эти прогнозы не сбылись. Москва уходит с таким положительным трендом в конце этого года», — сказал Собянин.





Он перечислил ключевые драйверы роста: увеличение валового регионального продукта, рост инвестиций, объемов промышленного производства и строительства, в том числе жилья. Также мэр отметил положительную динамику в сферах туризма, торговли и общественного питания.





По словам Собянина, созданный в городе инфраструктурный задел формирует серьезный фундамент для развития. Это позволяет уверенно реализовывать как национальные, так и городские проекты и программы, большинство из которых, как он выразился, будут выполнены.





Благодарность ВПК за защиту столицы





Мэр выразил признательность отечественному военно-промышленному комплексу за обеспечение безопасности столицы. Он отметил роль ВПК в поставках современной техники для противовоздушной обороны.





«Огромные слова благодарности военно-промышленному комплексу, который поставляет первоклассную технику для защиты нашего неба от нападений. Москва, конечно, оказывает всемерное содействие нашим Вооруженным силам, чтобы Москва была в безопасности», — сказал Собянин.





Он подчеркнул, что, хотя стопроцентных гарантий быть не может, власти делают все для минимизации угроз. По оценке мэра, система и войска ПВО эффективно справляются со своей задачей.





«На мой взгляд, у них получается, причем получается лучше, чем у самых продвинутых стран, которые пропускают гораздо больше атак, чем Москва», — добавил Собянин, имея в виду отражение атак беспилотников.





Москва активно помогает Крыму и Севастополю

Собянин заявил, что тысячи специалистов из столицы участвуют в восстановлении социальной инфраструктуры городов Донбасса. Он также отметил продолжение сотрудничества с Крымом и Севастополем.





«Что касается Донецка и Луганска, <...> десятки тысяч специалистов из Москвы восстанавливают социальную инфраструктуру: школы, детские сады, жилье, ремонтируют дороги, благоустраивают эти города и так далее», — сказал Собянин.





Параллельно, по его словам, Москва продолжает оказывать поддержку Крыму и Севастополю.





Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне СВО





Мэр Москвы сообщил, что десятки тысяч жителей столицы принимают участие в специальной военной операции. Он подчеркнул их роль в обеспечении суверенитета страны.





«Десятки тысяч москвичей сражаются в зоне специальной военной операции, обеспечивая нам победу, суверенитет нашей страны», — сказал Собянин.





Глава города отметил важность всесторонней поддержки граждан, заключивших контракт с Министерством обороны. Он сообщил, что город продолжает оказывать финансовую и социальную помощь.





Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам





Глава города также сообщил о масштабных планах по развитию городского здравоохранения. Ключевой задачей является полное обновление стационарного фонда к 2030 году.





«Мы к 2030 году хотим, чтобы все наши стационары были либо реконструированы, либо построены заново. То есть такой полностью современный каркас, состоящий из амбулаторного и стационарного звена», — сказал Собянин.





Он отметил, что реализация этой «мегазадачи» требует решения множества параллельных вопросов: внедрения новых технологий, подготовки кадров, цифровизации медицины и строительства сотен тысяч квадратных метров современных медицинских корпусов.





Мэр также связал рост нагрузки на систему здравоохранения с демографическими изменениями. По его словам, ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась к 80 годам, достигнув европейского уровня, а доля старшего поколения в структуре населения увеличивается, что повышает востребованность медицинской помощи. Собянин назвал развитие здравоохранения одним из главных приоритетов городских властей.





Более 120 современных школ будут вводить и реконструировать ежегодно





Также градоначальник анонсировал масштабную программу обновления школьной инфраструктуры в столице. По его словам, ежегодно в городе будут вводить и реконструировать более 120 современных образовательных учреждений.





«Я думаю, что мы ежегодно будем вводить и реконструировать около 120–130 школ. Это огромная программа, которую мы утвердили и по которой мы будем двигаться», — сказал Собянин.





Глава города подчеркнул, что срок полной реконструкции каждого объекта не должен превышать 12 месяцев. В течение этого времени выполняется полная перестройка здания с заменой инженерных систем, обновлением отделки, созданием современных лабораторий и улучшенной планировкой.





95% выпускников колледжей Москвы работают по специальности





Мэр Москвы заявил о рекордно высоком уровне трудоустройства по специальности среди выпускников столичных колледжей. По его данным, этот показатель достиг 95%, что значительно превышает исторические средние значения по стране.





«Сегодня 95% выпускников наших колледжей работают по специальности. Это вообще уникальная цифра, потому что обычно 60, 40%, а некоторые специальности до 30% работали по специальности. Здесь — 95%», — сказал Собянин.





Он связал этот успех с практико-ориентированной подготовкой, дающей выпускникам навыки, востребованные конкретными работодателями, и с достойным уровнем стартовых зарплат. Также мэр сообщил, что Москва за последнее время увеличила количество мест в системе среднего профессионального образования в 1,5 раза благодаря масштабной программе строительства новых колледжей.





По словам Собянина, это привело к изменению отношения к СПО: почти половина выпускников девятых классов в столице впервые в истории выбирает для продолжения образования именно колледжи.





В ближайшие три года в Москве построят 160 спортивных объектов





Собянин сообщил о планах по масштабному развитию спортивной инфраструктуры в столице. В ближайшие три года в городе планируется построить 160 новых спортивных объектов.





«За трехлетку мы построили за предыдущую порядка 100 спортивных объектов, на грядущую трехлетку — 2025, 2026, 2027 год — планируем уже 160 объектов, включая порядка 30–40 объектов реновации старых действующих арен, спорткомплексов и так далее», — сказал мэр.





По его словам, это означает увеличение темпов строительства примерно в 1,5 раза. Значительную часть финансирования берут на себя частные инвесторы.





«В этом строительстве 30% городских затрат, а 70% – это инвесторы, которые идут на такие серьезные вложения, инвестиции в спортивную инфраструктуру», — пояснил глава города.





Сергей Собянин уточнил, что это говорит о востребованности.





Темпы реализации программы реновации будут увеличиваться





Мэр заявил об ускорении темпов реализации программы реновации жилого фонда столицы. По его словам, в текущем году планируется ввести около 2 миллионов квадратных метров нового жилья в рамках проекта.





«В этом году мы введем около 2 млн кв. м жилья по реновации, и фонд реновации будет № 1 в стране по объемам строительства. Количество москвичей с начала реализации программы, которые получат ключи смотровые или переселятся, уже приблизится к 250 тыс. человек. Ну а дальше эти темпы только будут наращиваться», — сказал Сергей Собянин.





Глава города пояснил, что рост объемов связан с увеличением числа освобождаемых площадок, включая территории комплексного развития. Программа достигла масштабов индустриального домостроения, что позволяет наращивать скорость переселения. Собянин также подчеркнул, что реновация подразумевает не просто строительство жилья, а комплексное развитие целых районов с созданием социальной и транспортной инфраструктуры.