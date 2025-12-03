Верховная рада Украины исключила русский язык из перечня защищаемых

Верховная рада Украины окончательно приняла закон, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков или языков национальных меньшинств. Трансляция голосования велась в эфире телемарафона.





Как ранее поясняла языковой омбудсмен Елена Ивановская, документ приводит национальное законодательство о ратификации хартии и о меньшинствах в соответствие с ее обновленным официальным переводом. В результате обновляется список языков, на которые распространяется режим поддержки.





Помимо исключения русского языка, в перечне произведены и другие изменения: «еврейский язык» заменен на «иврит», добавлен «чешский», а «молдавский» исключен при сохранении «румынского». Кабинет министров Украины предпринимал несколько попыток принять этот закон, но парламент дважды был вынужден снимать его с рассмотрения.





Ранее были опубликованы требования российской стороны для урегулирования конфликта на Украине. Среди них, в частности, был пункт о закреплении официального статуса русского языка и защите деятельности Русской православной церкви на территории Украины.