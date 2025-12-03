В Роскомнадзоре подтвердили блокировку игры Roblox

В Роскомнадзоре прокомментировали возникший сбой в работе популярной среди детей видеоигры Roblox. 3 февраля приложение не открывалось и работало только с VPN. О сбоях в Roblox сообщали жители России и Белоруссии. В РКН подтвердили Daily Storm, что это они ограничили доступ к американскому интернет-сервису.





«В связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*», — объяснили причину в пресс-службе РКН.





В ведомстве добавили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить стопроцентную безопасность появляющихся на платформе материалов. В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.





«Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх и так далее. Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию — ведь Roblox популярен у педофилов, которые знакомятся с несовершеннолетними прямо в чатах игры, а затем переходят в реальную жизнь», — описали в РКН.





В Роскомнадзоре подчеркнули, что случаи подобного противоправного поведения в отношении детей уже давно носят не единичный характер не только в России, но и в США. До блокировки игры РКН в 2025 году по решению уполномоченных органов неоднократно обращался к администрации Roblox. На основании статей 15.1 и 15.3 149-ФЗ он требовал ограничить доступ к запрещенным материалам.





* международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено