Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 15 годам колонии строгого режима

Мировой судья Таганского района Москвы вынес заочный приговор писателю Борису Акунину* (Григорий Чхартишвили). Он признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента и приговорен к одному году лишения свободы.





Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, этот срок был присоединен к предыдущему приговору 2-го Западного окружного военного суда, который в июле 2025 года назначил Акунину 14 лет колонии строгого режима по делу об оправдании терроризма. Путем полного сложения окончательный срок составил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.





Первые четыре года он должен отбыть в тюрьме, остальное время — в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил писателю штраф в 200 тысяч рублей и запрет администрировать интернет-ресурсы сроком на четыре года.





По версии обвинения, будучи включенным в реестр иностранных агентов и дважды привлеченным к административной ответственности за отсутствие маркировки, Акунин с февраля по август 2025 года намеренно опубликовал в своем Telegram-канале не менее 76 материалов без обязательной пометки.





*Признан Минюстом иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.