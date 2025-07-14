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Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии за оправдание терроризма
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Публицист заявил, что не признает российский суд undefined
Новости

Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии за оправдание терроризма

Публицист заявил, что не признает российский суд

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан Минюстом России иноагентом) заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Сам он отказался участвовать в судебном процессе. 


Прокурор требовала заочно приговорить его к 18 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 400 тысяч рублей, писал ТАСС.


По версии следствия, Акунин публично призывал к «насильственному изменению конституционного строя России» и «оправдывал террористическую деятельность Украины». 


Отмечается, что в 2024 году писателя уже дважды привлекали к ответственности за нарушения законодательства об иноагентах.


Сам писатель сообщил в своем Telegram-канале, что не признает российский суд и никак не участвует в судебном процессе.


Ранее объявили в розыск писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иноагентом). Карточка с его именем появилась в базе МВД России.

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МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

В апреле против него возбудили дело о распространении фейков об армии и уклонении от исполнения обязанностей иноагента 14 июля 2025
Dailystorm - МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова
#приговор #борис акунин #оправдание терроризма
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