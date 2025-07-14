Писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам колонии за оправдание терроризма

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан Минюстом России иноагентом) заочно приговорили к 14 годам лишения свободы за оправдание терроризма. Сам он отказался участвовать в судебном процессе.





Прокурор требовала заочно приговорить его к 18 годам лишения свободы и назначить ему штраф в размере 400 тысяч рублей, писал ТАСС.





По версии следствия, Акунин публично призывал к «насильственному изменению конституционного строя России» и «оправдывал террористическую деятельность Украины».





Отмечается, что в 2024 году писателя уже дважды привлекали к ответственности за нарушения законодательства об иноагентах.





Сам писатель сообщил в своем Telegram-канале, что не признает российский суд и никак не участвует в судебном процессе.





Ранее объявили в розыск писателя Дмитрия Быкова (признан Минюстом РФ иноагентом). Карточка с его именем появилась в базе МВД России.