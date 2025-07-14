Министр обороны Германии Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае нападения РФ на НАТО

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times.





Это нужно «не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не сможем себя защитить», уточнил он.





По словам Писториуса, британцы, американцы и французы защищали восточный фланг, а сегодня «восточный фланг — это Литва, страны Балтии и Польша».





В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что «Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год».