Новости
Новости 18+
St
Министр обороны Германии Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае нападения РФ на НАТО
18+
ФРГ готова ответить, «если сдерживание не сработает и Россия нападет», сказал он undefined
Новости

Министр обороны Германии Писториус заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае нападения РФ на НАТО

ФРГ готова ответить, «если сдерживание не сработает и Россия нападет», сказал он

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Financial Times.


Это нужно «не для того, чтобы кого-то запугать, а чтобы дать понять: мы хотим жить с вами в мире, но не думайте, что мы слабы или не сможем себя защитить», уточнил он.


По словам Писториуса, британцы, американцы и французы защищали восточный фланг, а сегодня «восточный фланг — это Литва, страны Балтии и Польша». 


В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что «Запад сам придумал страшилку о том, что Россия якобы намерена напасть на Европу, и сам себе ее повторяет из года в год». 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #германия #нато #писториус
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...