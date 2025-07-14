Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет импортные пошлины в размере 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров при условии, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине.
Американский лидер также заявил, что новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров не будет иметь смысла.
На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США сообщил, что «недоволен Россией», так как был убежден, что мирный договор будет подписан еще два месяца назад.
Также Трамп заявил, что США и ЕС договорились о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу. Координацией поставок будут заниматься НАТО и постпред США при альянсе.
По словам Трампа, новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot. Американский президент подчеркнул, что рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов.