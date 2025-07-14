Зеленский предложил Юлии Свириденко стать новым премьер-министром Украины

С марта 2020 года пост главы правительства Украины занимает Денис Шмыгаль. Кандидатуру Свириденко должна будет утвердить Верховная рада.





Свириденко 39 лет, она занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины с ноября 2021 года. До этого была заместителем руководителя офиса президента Украины.





После начала конфликта с Россией в 2022 году возглавила группу, ведущую переговоры с другими странами об ужесточении санкций против РФ. Если Свириденко утвердят премьером Украины, она станет второй женщиной на этом посту после Юлии Тимошенко, занимавшей пост дважды в 2000-х.





Украинские СМИ пишут, что Шмыгаля могут назначить министром обороны, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров, предположительно, станет новым послом в США.