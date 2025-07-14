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Зеленский предложил Юлии Свириденко стать новым премьер-министром Украины
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Если Верховная рада одобрит назначение, она станет второй в истории страны женщиной — главой правительства undefined
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Зеленский предложил Юлии Свириденко стать новым премьер-министром Украины

Если Верховная рада одобрит назначение, она станет второй в истории страны женщиной — главой правительства

Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы правительства первого вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко. Он заявил, что новый премьер должна будет «существенно обновить работу» кабмина.

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С марта 2020 года пост главы правительства Украины занимает Денис Шмыгаль. Кандидатуру Свириденко должна будет утвердить Верховная рада. 


Свириденко 39 лет, она занимает должность первого вице-премьера — министра экономики Украины с ноября 2021 года. До этого была заместителем руководителя офиса президента Украины. 


После начала конфликта с Россией в 2022 году возглавила группу, ведущую переговоры с другими странами об ужесточении санкций против РФ. Если Свириденко утвердят премьером Украины, она станет второй женщиной на этом посту после Юлии Тимошенко, занимавшей пост дважды в 2000-х. 


Украинские СМИ пишут, что Шмыгаля могут назначить министром обороны, а нынешний глава военного ведомства Рустем Умеров, предположительно, станет новым послом в США.

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