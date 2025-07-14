Индекс Мосбиржи взлетел на фоне угроз Трампа ввести пошлины против России

На максимуме рост индекса превысил 3%, а сам индикатор к 18:29 мск поднялся до уровня 2722,53 пункта, указывает издание.





Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее партнеров, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по Украине. Американский лидер также заявил, что новый санкционный законопроект США о пошлинах в размере 500% против РФ и ее партнеров не будет иметь смысла.





Координацией поставок оружия Киеву будет заниматься НАТО, сообщил Трамп. Таким образом, альянс будет закупать вооружения для Украины у ВПК США.





На встрече с генсеком НАТО Марком Рютте президент США также сообщил, что «недоволен Россией», так как был убежден, что мирный договор будет подписан еще два месяца назад.